Os looks mais extravagantes do MET Gala 2024

Não é fácil fazer um ranking dos looks mais exóticos das celebridades no red carpet do MET Gala. O nível é altíssimo. O evento, que ocorre nesta segunda-feira, 6, em Nova York, no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, é conhecido pela exuberância do visual das celebridades. A coluna GENTE selecionou alguns dos que mais chamam a atenção.

Wisdom Kaye is what Men should aspire to be like. He served as usual💅🏾#MetGala #MetGala2024 pic.twitter.com/XC3YFL45nQ — ShayFobic (@bbeyfobic) May 6, 2024

