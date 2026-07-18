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Cultura

Os looks de Zendaya inspirados em ‘A Odisseia’, o filme do momento

Atriz aposta em referências à mitologia grega durante turnê do novo longa de Christopher Nolan

Por Giovanna Fraguito 18 jul 2026, 13h00 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h24
Zendaya sorrindo, com cabelo curto e encaracolado, vestindo um vestido branco decotado com cinto preto e dourado, saindo de um prédio. Um homem de óculos e camisa preta a acompanha, e outro homem observa ao fundo
Zendaya: mais uma tendência lançada pela atriz (TheStewartofNY/GC Images/Getty Images)
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Os looks de Zendaya inspirados em ‘A Odisseia’, o filme do momento Priorizar nos meus resultados Google

Zendaya é um dos nomes que melhor exploram o method dressing, estratégia que aproxima os looks usados nas turnês de divulgação do universo estético de cada filme. Ao lado de seu estilista de longa data, Law Roach, a atriz já apostou em produções inspiradas no tênis durante a campanha de Rivais e em peças futuristas na divulgação de Duna: Parte Dois. Em A Odisseia, o ponto de partida são as túnicas fluidas, os drapeados, os tons claros e os acessórios associados ao imaginário da Antiguidade.

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Na première realizada em Paris, Zendaya surgiu com um vestido branco exclusivo da Louis Vuitton. A criação tinha tecido em dois tons, renda conhecida como “escargot”, recorte na região do tronco, fenda alta e um bolero com babados e franzidos. A produção foi completada com uma sombra azul-celeste da Prada Beauty, aplicada pelo maquiador Ernesto Casillas.

Em Londres, um dos destaques foi um vestido escultural da coleção de alta-costura Outono/Inverno 2026/2027 da Schiaparelli. A peça havia sido apresentada na passarela em Paris poucas horas antes e, segundo Roach, foi transportada em um jato particular para que Zendaya pudesse usá-la na première. A atriz também resgatou um modelo da coleção de alta-costura Primavera 1997 da Givenchy, criado durante a passagem de Alexander McQueen pela maison, combinado com uma máscara dourada desenvolvida com Philip Treacy.

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Em Nova York, Zendaya encerrou a sequência de tapetes vermelhos com um vestido branco da marca Matières Fécales, marcado por grandes asas. A peça havia sido reservada por Law Roach para a atriz havia mais de dois anos.

Três fotos de Zendaya em eventos, usando vestidos brancos. Na primeira, ela tem tranças e maquiagem azul, com um vestido volumoso e colar. Na segunda, usa um body branco justo e saia bege de franjas, com colar brilhante. Na terceira, veste um vestido tomara que caia com textura de penas e asas brancas nas costas
Zendaya em Paris, Londres e Nova York (Reprodução/Instagram)
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