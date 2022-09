Os inesperados pedidos de Gilberto Gil para seu camarim no RIR

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Esqueça as centenas de toalhas brancas felpudas, como Prince exigiu em seu camarim, quando se apresentou no Rock in Rio, ou as inusitadas mesas de pingue-pongue pedidas por Iron Maiden para esta edição. Gilberto Gil, o grande homenageado do Palco Sunset, surpreendeu toda a equipe de produção com suas solicitações.

Uma pessoa do staff contou à coluna que, ao ser questionado sobre o que gostaria de ter à disposição em seu backstage, o cantor assim revelou: “Ele pediu água, café e disse que comeria sem problema o mesmo catering que estivesse à disposição dos profissionais do festival”.

Gil se apresenta com a família às 21h15 deste domingo, 4. Trata-se de uma grande comemoração ao artista que acaba de completar 80 anos e segue em plena vitalidade, ousando e experimentando novos parceiros musicais. Uma das surpresas preparadas pela equipe do festival é um grande contêiner envelopado com imagens do cantor em vários momentos marcantes de sua carreira. A ideia é que o espaço sirva como um backdrop para fotos de outros artistas do Palco Sunset nos bastidores dos shows. Não termina por aí: durante todas as noites, Gil aparecerá no telão durante um minuto.

