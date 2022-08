Os indícios de que Lionel Messi está pondo fim a uma era no futebol

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lionel Messi, 35 anos, saiu da lista da Bola de Ouro pela primeira vez desde 2005, mas seu rival, o português Cristiano Ronaldo entrou na lista dos 30 jogadores de maior destaque no mundo. Sete vezes vencedor da premiação, o argentino pagou um alto preço por uma primeira temporada decepcionante com o Paris Saint-Germain – assim como também ficou de fora o atacante Neymar. Nesta temporada, Messi marcou apenas 11 gols pelo PSG. Os brasileiros Vinicius Júnior e Casemiro, ambos do Real Madrid, e Fabinho (do Liverpool) estão na lista, que é organizada pela revista France Football. O resultado será divulgado no dia 17 de outubro.