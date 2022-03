Os herdeiros do trono da Inglaterra e a guerra na Ucrânia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

As idas à escola dos príncipes George e Louis e da princesa Charlotte, filhos do príncipe William e de Kate Middleton estão um tanto quanto diferentes. Desde o início da guerra na Ucrânia, há duas semanas, os filhos dos duques de Cambridge têm voltado para o Palácio de Kensington, onde vivem, com uma série de perguntas sobre o conflito.

Em entrevista a jornalistas durante um evento no Centro Cultural Ucraniano, em Londres, onde conversou com membros da comunidade ucraniana, William disse estar “escolhendo as palavras cuidadosamente para explicar o que está acontecendo”.

Segundo ele, George, de 8 anos, Charlotte, 6, e Louis, 3, os filhos querem saber “tudo sobre a guerra”. “Eles obviamente estão falando a respeito disso com seus amigos na escola”.