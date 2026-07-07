Os herdeiros de Benedito Ruy Barbosa que seguiram carreira na TV

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Benedito Ruy Barbosa, autor de novelas da Globo como Pantanal (1990), morreu nesta terça-feira, 7, aos 95 anos, devido a complicações de uma insuficiência renal crônica. Ele estava internado no HCor, em São Paulo. O dramaturgo deixa quatro filhos, além de netos e bisnetos. Ele foi casado com Marilene Barbosa, morta em 2014. Juntos, tiveram quatro filhos: Edmara Barbosa, Edilene Barbosa, Ruy Maurício Tranquilli Barbosa e Marcelo Barbosa.

Edmara, a mais velha, também foi para o mundo das telenovelas e seguiu os passos do pai como autora. Trabalhou nas versões dos anos 2000 de Cabocla e Sinhá Moça e esteve por trás de Paraíso, de 2009. Ela é mãe de Bruno Luperi, autor que realizou a segunda parte de Velho Chico e os remakes de Pantanal e Renascer, baseados no texto original do avô.

Edilene, filha mais nova, também colaborou com Bruno Luperi em Renascer e Pantanal. A roteirista também é responsável, junto do pai, por Meu Pedacinho de Chão, de 2014, além de outras produções. Já Marcelo Barbosa, que é músico e produtor, participou da produção das trilhas sonoras de várias novelas escritas pelo pai, entre elas O Rei do Gado, Terra Nostra e Esperança. O único que não seguiu carreira ligada à televisão foi Ruy Maurício, que leva uma vida mais reclusa.

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