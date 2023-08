Os gastos de Angela Merkel com beleza, pagos pelo contribuinte alemão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mesmo tendo deixado o cargo de chanceler da Alemanha em 2021, Angela Merkel, 69, ainda tem as despesas com cabelo e maquiagem cobertas pelo governo, seja qual for o compromisso — e não é pouca coisa. Nos últimos dois anos, ela gastou 55 000 euros (cerca de 300 000 reais) com um novo cabeleireiro e maquiador, baseado em Berlim, que também trabalha como designer de moda, de acordo com documentos obtidos pelo jornal alemão Tagesspiegel. “Essa despesa está ligada ao desempenho de funções oficiais contínuas, sejam ou não públicas”, argumenta a chancelaria. Aliás, o atual chanceler, Olaf Scholz, também não economiza com maquiagem e cabelos — bem poucos, aliás.

Publicado em VEJA de 18 de agosto de 2023, edição nº 2855