Os ganhos impressionantes de Snoop Dogg durante Olimpíada de Paris

Mesmo sem ser atleta, Snoop Dogg tem sido um dos nomes de destaque da Olimpíada de Paris 2024. O rapper viralizou na abertura dos Jogos, ao carregar a tocha olímpica, e nas aparições que faz durante as competições. Uma das mais recentes foi na final do adestramento por equipes, no sábado, 3, ao qual compareceu vestido a caráter. No domingo, acompanhou a esgrima, ao lado de Louis Hamilton. Mas já foi animador de torcida da seleção feminina de ginástica, de Simone Biles, e até recebeu aulas de natação com Michael Phelps. Tudo isso, não somente pelo entusimaso com o time norte-americano. O artista foi enviado especial do canal NBC, que o contratou como um dos comentaristas para produzir momentos divertidos com o público. Para isso, Snoop tem recebido 50 mil dólares por dia (cerca de 282 mil reais) pela emissora, como afirmou o jornalista Henry McNamara em seu perfil no X. Segundo o jornal alemão Bild, ele ganhará 14,97 milhões de dólares, além de bônus, durante o mês na capital francesa. Sobre roubar a cena na França e ser um superfã do Time EUA, Snoop disse: “Estou fazendo as coisas que faço para permanecer politicamente correto e apenas sendo Snoop Dogg. É isso que eu sei fazer melhor”.