Os filhos dos jogadores da seleção que estão na torcida da Copa

Fora dos gramados da Copa do Mundo no Catar, o time de Tite tem uma verdadeira seleção de “mini” torcedores, com 31 crianças, filhos e filhas de 20 dos 26 jogadores. Apenas Alex Sandro, Gabriel Martinelli, Pedro, Raphinha, Richarlison e Vini Júnior não têm filhos. Muitos dos pequenos estão no país-sede acompanhados das mães e assistem das arquibancadas aos jogos do Brasil. Haja fofura! Saiba quem são eles:

Alisson, o goleiro é casado com a médica Natália Becker. O casal têm três filhos: Helena, de 5 anos, Matteo, de 3, e o caçula Rafael, de 1 ano e meio.

O goleiro reserva Ederson com a mulher Laís Moraes é pai de três fofuras: Yasmim, de 5 anos, Henrique, de 4, e Laura, de 3.

Bremer, zagueiro da Juventus, é casado com Déborah Claudino e pai da pequena Ágatha, de 2 anos.

Marquinhos, do Paris Saint-Germain, é casado com a empresária Carol Cabrino, que está no Catar com os três filhos do casal: Maria Eduarda, de 5 anos, Enrico, de 2, e Martina, de 7 meses.

Casemiro, autor do gol da vitória brasileira sobre a Suíça, é casado com a administradora Anna Mariana Casemiro, mãe dos dois filhos do jogador: Caio, de 1 ano, e Sara, de 6.

Everton Ribeiro, do Flamengo, é casado com a publicitária e influenciadora Marília Nery e pai de Augusto, de 4 anos, e Antônio, de 2.

Fred, que defende a camisa do Manchester United, é casado com a engenheira química Monique Salum. Juntos, os dois são pais de Benjamin, de 3 anos.

Lucas Paquetá é casado com Eduarda Fournier e pai de Benício, de 2 anos, e Filippo, de 1 ano e meio.

Gabriel Jesus é pai de Helena, de seis meses. A menina é filha da influenciadora Raiane Lima. As duas estão no Catar acompanhando o jogador.