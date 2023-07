Os exemplos de empresário para ensinar a prender atenção do público 

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No livro Todos somos uma marca (ed. Gente), o especialista em comunicação Alfredo Soares entrevista nomes do setor para debater cases do mercado, cruzando perspectivas de diferentes gerações. A obra funciona como um manual de como criar estratégias de construção de audiência, conversão de vendas e retenção de clientes. “Trago algumas análises, como o Super Coffee, que fazem a gente repensar a forma de construir negócio e marca. Fiz três entrevistas: com a Nati Vozza, focada em moda; Sabrina Sato, que começou com o BBB e conseguiu pivotar (mudar de direção) sua marca algumas vezes, já foi a mulher sexy e empresária e hoje é muito ligada à família; e Carlinhos Maia, que traz o conceito de marca despojada”.

O autor, que já publicou outras obras da categoria de negócios e é empreendedor há mais de 15 anos, explica que o livro é baseado no conceito de descentralização da mídia. “Independentemente de ter uma marca ou não, todo mundo está forçando opiniões em diversos canais. A comunicação muda a forma de se criar uma marca”. Para Alfredo, é primordial a criação de um conteúdo interessante para a audiência. Também por isso, no livro ele fala do mercado de influenciadores. “No Brasil este mercado, assim como o empreendedorismo, é feito por instinto. A pessoa não se prepara para aquilo. Um influenciador que fatura 100 mil reais no mês não faz um curso de gestão, não entende direito de CNPJ, não entende de produto… Ele não vai se organizando. Resumindo, tem ciclo de vida pequeno”, aponta Alfredo, que ensina o que atrai e retém pessoas. “Ser interessante é falar mais o que interessa para o cliente e menos o que você vende. Trago o case da Reserva, empresa que fala de paternidade, notícias, empreendedorismo, e não sobre roupa ou tecido. Ela traz o que vende, dentro do que é interessante para a audiência. Um case global é a Red Bull, em nenhum momento falam dos elementos do produto, ela simplesmente fala que vai te dar asas”, ensina.