Os ensinamentos dos pais que Pietro Antonelli leva a ‘Quem ama cuida’

Pietro Antonelli faz sua estreia na televisão em Quem Ama Cuida, novela das nove da Globo, na pele de Felipe, filho de Fábia, personagem de Flávia Alessandra, e enteado de Ulisses, vivido por Alexandre Borges. Criado em meio ao luxo da família Brandão, o jovem pode parecer um playboy sem noção do valor das coisas, mas demonstra maturidade ao perceber o colapso financeiro que se aproxima.

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Na trama, Felipe também se envolve com Mau Mau, interpretado por João Victor Gonçalves, e a relação entre os dois despertou a torcida do público por um romance. Pietro se diz animado com a possibilidade de participar de uma história homoafetiva em uma novela de grande alcance. “A novela atinge muitos públicos, de muitos lugares, muitas idades e nichos. O amor foi a melhor coisa que já senti na minha vida e as pessoas não podem ser privadas ou se privar disso. É uma pena que já tenha existido gente que passou por esta vida se privando do que queria fazer”, afirmou à coluna GENTE.

Apesar da pressão de estar no horário nobre, o ator diz tratar a produção como qualquer outro trabalho. “Dou o meu melhor, seja em uma peça da faculdade de teatro ou em uma novela das nove. É lógico que vai ter mais olhares e mais pressão, mas me blindo muito dessas coisas”.

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Fora da ficção, o jovem encontrou dentro de casa os principais exemplos para enfrentar a nova rotina. Ao ser questionado sobre sua maior inspiração na atuação, não hesita em citar Murilo Benício. “Meu pai. Todo o meu caráter profissional é construído com as coisas que ele me fala. Tive vários professores de atuação, mas ele foi o maior de todos. Ele me apresentou a profissão de um jeito muito bonito”, conta.

Um dos ensinamentos de Murilo é manter a concentração durante todo o período de gravação. Pietro lembra que o pai coloca o celular no modo avião assim que chega ao estúdio e só volta a pegá-lo ao fim do expediente. O filho adotou uma versão própria do hábito. “Coloco no ‘não perturbe’ e só pego, às vezes, no almoço. Posso estar esperando uma cena ou olhando para o teto do camarim, mas não fico no telefone. Atuação é concentração, ponto final. Instagram e TikTok tiram você do aqui e agora, que é onde precisa estar para atuar.”

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Já de Giovanna Antonelli, Pietro herdou a disciplina observada desde a infância. O ator se recorda de tomar café da manhã antes de ir para a escola, enquanto a mãe decorava textos para as novelas. “Ela começava a falar do nada as falas da personagem e eu perguntava: ‘Mãe, o que é isso? Você está maluca?’. Mas ela sempre me passou esse comprometimento com o trabalho pelo exemplo.”