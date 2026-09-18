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Os ensinamentos dos pais que Pietro Antonelli leva a ‘Quem ama cuida’

Estreante’, ator revela como Murilo Benício e Giovanna Antonelli moldaram sua postura no set

Por Giovanna Fraguito 18 set 2026, 07h00
Pietro Antonelli
Pietro Antonelli (Thiago Bunduky/Divulgação)
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Os ensinamentos dos pais que Pietro Antonelli leva a ‘Quem ama cuida’ Priorizar nos meus resultados Google

Pietro Antonelli faz sua estreia na televisão em Quem Ama Cuida, novela das nove da Globo, na pele de Felipe, filho de Fábia, personagem de Flávia Alessandra, e enteado de Ulisses, vivido por Alexandre Borges. Criado em meio ao luxo da família Brandão, o jovem pode parecer um playboy sem noção do valor das coisas, mas demonstra maturidade ao perceber o colapso financeiro que se aproxima.

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Na trama, Felipe também se envolve com Mau Mau, interpretado por João Victor Gonçalves, e a relação entre os dois despertou a torcida do público por um romance. Pietro se diz animado com a possibilidade de participar de uma história homoafetiva em uma novela de grande alcance. “A novela atinge muitos públicos, de muitos lugares, muitas idades e nichos. O amor foi a melhor coisa que já senti na minha vida e as pessoas não podem ser privadas ou se privar disso. É uma pena que já tenha existido gente que passou por esta vida se privando do que queria fazer”, afirmou à coluna GENTE.

Apesar da pressão de estar no horário nobre, o ator diz tratar a produção como qualquer outro trabalho. “Dou o meu melhor, seja em uma peça da faculdade de teatro ou em uma novela das nove. É lógico que vai ter mais olhares e mais pressão, mas me blindo muito dessas coisas”.

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Fora da ficção, o jovem encontrou dentro de casa os principais exemplos para enfrentar a nova rotina. Ao ser questionado sobre sua maior inspiração na atuação, não hesita em citar Murilo Benício. “Meu pai. Todo o meu caráter profissional é construído com as coisas que ele me fala. Tive vários professores de atuação, mas ele foi o maior de todos. Ele me apresentou a profissão de um jeito muito bonito”, conta.

Um dos ensinamentos de Murilo é manter a concentração durante todo o período de gravação. Pietro lembra que o pai coloca o celular no modo avião assim que chega ao estúdio e só volta a pegá-lo ao fim do expediente. O filho adotou uma versão própria do hábito. “Coloco no ‘não perturbe’ e só pego, às vezes, no almoço. Posso estar esperando uma cena ou olhando para o teto do camarim, mas não fico no telefone. Atuação é concentração, ponto final. Instagram e TikTok tiram você do aqui e agora, que é onde precisa estar para atuar.”

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Já de Giovanna Antonelli, Pietro herdou a disciplina observada desde a infância. O ator se recorda de tomar café da manhã antes de ir para a escola, enquanto a mãe decorava textos para as novelas. “Ela começava a falar do nada as falas da personagem e eu perguntava: ‘Mãe, o que é isso? Você está maluca?’. Mas ela sempre me passou esse comprometimento com o trabalho pelo exemplo.”

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