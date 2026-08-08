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Cultura

Os encantos de Aveiro, a ‘Veneza portuguesa’: de moliceiros aos ovos moles

Cidade próxima a Porto reúne canais, construções art nouveau e a tradicional doçaria conventual

Por Giovanna Fraguito 8 ago 2026, 18h00
Aveiro, Portugal
 (Reprodução/Instagram)
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Os encantos de Aveiro, a ‘Veneza portuguesa’: de moliceiros aos ovos moles Priorizar nos meus resultados Google

Aveiro, em Portugal, ganhou o apelido de “Veneza portuguesa” pelos canais que atravessam seu centro histórico. Localizada a cerca de 75 quilômetros do Porto, a cidade reúne edifícios coloridos, pontes e construções em estilo art nouveau erguidas no início do século XX.

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O passeio mais tradicional é feito a bordo dos moliceiros, embarcações compridas e decoradas que antigamente eram usadas para recolher o moliço, uma planta aquática aproveitada como fertilizante agrícola. Atualmente, os barcos percorrem os canais levando visitantes pelos principais pontos turísticos da cidade.

A coluna GENTE esteve por lá nas últimas semanas e constatou: a cidade está abarrotada de turistas, uma demonstração de como novos circuitos charmosos e cheios de personalidade têm se destacado na paisagem portuguesa – muito além das já badaladas ruas de Lisboa ou as margens de Porto.

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Aveiro também mantém uma forte ligação com o bacalhau, já que seus portos e armazéns de salga recebiam os barcos que buscavam o peixe nas águas frias do Atlântico. Na sobremesa, o destaque são os ovos moles, doce conventual preparado com gemas e açúcar e vendido em formatos inspirados no universo marítimo. O melhor local para comprá-los é na Confeitaria Peixinho, a casa mais antiga de Aveiro, desde 1856. 

Ovos Moles de Aveiro
Ovos Moles de Aveiro (Reprodução/Instagram)
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Aveiro em Portugal
Aveiro em Portugal (Reprodução/Instagram)
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Portugal
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