Os detalhes do relacionamento aberto de Samara Felippo com humorista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Samara Felippo, que está há mais de dez anos em um relacionamento aberto com o humorista Elidio Sanna, abriu o jogo sobre as regras que o casal tem ao se relacionar com terceiros. Segundo a atriz, ambas as partes não tem interesse em se envolver romanticamente e afetuosamente com mais ninguém, mas que podem ficar com outras pessoas, se quiserem. “Estou em lugar que eu gosto, que é uma liberdade em que a gente se respeita. Quero viver com essa pessoa, quero voltar para casa, cheirar ele, beijar ele, dividir, partilhar a vida com ele. Mas, se a gente estiver em uma festa, ou ele sozinho em uma festa, se tiver desejo de beijar na boca e ficar com outra pessoa, isso não me afetaria”, disse em entrevista ao podcast Exaustas.

Apesar de não manter relações sexuais com outra pessoa além do namorado, ela afirmou que não há problema caso ele sinta vontade, mas que não quer saber caso aconteça. “A partir do princípio que somos livres, mas dentro de um acordo, não quero saber. Essa é a minha vontade dentro dessa relação. Não me conta, não quero saber, você é livre e seu corpo é livre”, pontuou. No entanto, Samara disse que, caso Elidio desenvolva sentimentos por outra pessoa, ela quer que ele venha até ela. “Se se apaixonar, divide comigo. Tenho o direito de saber se quero continuar ou não (com o relacionamento)”, completou.

Publicidade