Os destaques, as traições e os escândalos entre famosos em 2023

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Neymar, Luísa Sonza e Preta Gil são alguns dos nomes que protagonizaram muitas “tretas” ao longo de 2023, e claro que a coluna esteve atenta a eles, tanto quanto aos principais acontecimentos em diversas áreas – cultura, negócios, sociedade e política. No mundo do audiovisual, elegemos a melhor e a pior série e novela do ano, lembrando também dos atores revelações nas produções. A seguir, o último programa do ano, em que o colunista Valmir Moratelli e a assistente Giovanna Fraguito comentam o que decepcionou e o que foi destaque. Até 2024!