As redes sociais ampliaram a visibilidade das celebridades, mas também tornaram mais evidentes deslizes que, em outros tempos, poderiam passar despercebidos. Curtidas em publicações controversas, reposts feitos sem atenção e mensagens interpretadas como indiretas já colocaram nomes conhecidos no centro de pequenas crises digitais, muitas vezes alimentadas pela velocidade com que o conteúdo circula e é reinterpretado pelo público.

Um caso recente envolveu Amora Mautner. No fim de maio, a diretora de Quem Ama Cuida, novela das 9 da Globo, virou assunto ao compartilhar comentários de seguidores sobre a trama de Walcyr Carrasco e Claudia Souto. Algumas das opiniões repercutidas geraram polêmica por fazerem comparações com personagens de novelas anteriores, como Arminda, interpretada por Grazi Massafera em Três Graças (2026). O trecho que mais chamou atenção foi visto por internautas como uma indireta à atriz, ao elogiar a vilã da nova produção e dizer que não era “uma palhaça de circo”.

Outro nome que frequentemente aparece em situações semelhantes é Neymar. Em diferentes momentos, o jogador já repercutiu nas redes por interações consideradas suspeitas por parte do público, como curtidas em perfis de outras mulheres. O episódio mais recente envolveu um “like” em uma publicação da influenciadora Laura Von Paumgartten, que mostrava um jantar no Rio de Janeiro. Após a repercussão, o atleta retirou a interação, mas o movimento já havia ganhado ampla circulação.

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Mais discreta nas redes, Gabriela Duarte também se envolveu em uma situação do tipo após uma interação digital em 2025. A atriz precisou se explicar depois de, supostamente, ter compartilhado uma publicação crítica a artistas que participaram de uma manifestação na Praia de Copacabana, entre eles Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque. Ela afirmou que o repost teria sido feito por engano e disse ter se surpreendido com o episódio, alegando que não tinha intenção de endossar o conteúdo. “Apertei sem saber o que estava apertando mesmo. É isso aí, galera. Aqui se trabalha com a verdade”, justificou.

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