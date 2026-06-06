Os desafios de Isadora Cruz para além de ‘Coração Acelerado’
Atriz protagoniza novela das 7 da Globo
Foi à base de muita aula de canto e violão que Isadora Cruz, 28 anos, mergulhou no mundo da música sertaneja, do qual não sabia quase nada. De tanto ouvir, virou perita. Tudo para interpretar uma jovem determinada a conquistar fama no gênero em Coração Acelerado, a trama global das 7. “É fascinante descobrir que existe uma música que traduz nossas paixões neste país de terras férteis, céu azul e sol a pino”, diz a neoadepta do ritmo, que não raro troca os trópicos pelas gélidas paisagens onde o namorado, Lucas Pinheiro Braathen, dono de um inédito ouro para o Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno, faz suas piruetas sobre o esqui. “Ele mora na Áustria e, mesmo a distância, seguimos caminhando em uma relação de confiança e leveza”, garante a atriz.
Com reportagem de Luciana Azevedo e Tatiana Moura
Publicado em VEJA de 5 de junho de 2026, edição nº 2998