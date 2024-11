Os desafios de fotógrafo ao registrar Mata Atlântica em livro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O fotógrafo Vitor Marigo vai lançar no dia 9 de novembro o livro Parque Nacional da Tijuca (Luminatti), com 319 fotos da Mata Atlântica em área urbana. Para conseguir reunir as fotos, Vitor precisou dormir na floresta. “Foram quase mil visitas, incontáveis trilhas, noites dormidas e não-dormidas na floresta, nasceres e pores do sol, risadas e garrafas térmicas de café ao longo de oito anos. Este livro é uma carta de amor ao Parque Nacional da Tijuca e um chamado à ação para sua preservação”, define.

A obra é em homenagem ao seu pai, Luiz Claudio Marigo, que morreu em 2014 após passar mal em um ônibus e ter o atendimento negado no Instituo Nacional de Cardiologia. Luiz Claudio era um precursor de fotografias da fauna e flora brasileira. No mesmo dia, Vitor também vai inaugurar uma exposição no Parque da Catacumba com 61 fotos, sendo seis delas panorâmicas de até dois metros de altura.