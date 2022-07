Os dados de uma pesquisa sobre políticos no TikTok que anima a direita

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Como políticos de direita e de esquerda utilizam o TikTok? Eles assumem comportamentos distintos na plataforma? Essas são algumas das questões que o DDoS Lab, Laboratório de Pesquisa em Comunicação, Culturas Políticas e Economia da Colaboração (coLAB), da Universidade Federal Fluminense (UFF), tenta responder. O estudo mapeou, entre outubro de 2018 e março de 2022, políticos brasileiros com conta no TikTok. Chegou-se a 300 políticos, dos quais 265 (88,3%) mantêm contas ativas. Esses 265 políticos foram responsáveis pela publicação de 23.139 vídeos no total.

O Relatório “TikTok e Polarização Política no Brasil” é de autoria de Viktor Chagas e Luiza de Mello Stefano, pesquisadores do coLAB. A pesquisa mostra que o partido com maior número de políticos com contas no TikTok é o Partido dos Trabalhadores (N = 47, equivalente a 16,3% da amostra). Em seguida, vêm o União Brasil (N = 28, 10,8%) e o Partido Liberal (N = 27, 9,4%). Se levados em consideração somente os deputados federais, o PT possui 26 políticos com contas no TikTok, o que representa 47,2% de sua bancada. Já o União Brasil possui 24 políticos com contas ativas, o que totaliza 44,4% de sua bancada. PL e PSB possuem 13 deputados federais com contas ativas na plataforma cada, o que representa, respectivamente, 16,7% e 56,5% de suas bancadas.

Confira cinco resultados alcançados pelo estudo:

Os políticos de direita fazem uso mais frequente de uma linguagem apolítica e repleta de referências ao universo do entretenimento e do humor, incluindo as próprias trendsda plataforma; Há quase duas vezes mais políticos de direita no TikTok em relação ao número de políticos de esquerda; Políticos de esquerda tendem a ter um número inferior de seguidores e baixos índices de engajamento, se comparados aos políticos de direita; Políticos de esquerda tendem a receber menos visualizações nos conteúdos publicados; Tiririca é líder absoluto em diferentes métricas de engajamento da plataforma. Seu perfil, porém, não apresenta qualquer referência à sua atuação como deputado federal e se concentra na trajetória enquanto humorista.