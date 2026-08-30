Os ‘culpados’ pelos restaurantes mais charmosos de Portugal hoje

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um roteiro de turismo por Portugal também pode (e deve) ser percorrido pelos sabores. Entre Porto, Guimarães, Viseu e Santar, a programação experenciada pela coluna GENTE reuniu restaurantes premiados, cozinhas de hotel e casas regionais que preservam receitas transmitidas entre gerações. Mas há também Lisboa, sempre ela, porta de entrada para tantos que buscam paladares precisos do sal além-mar.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Porto

Blind (@blind_restaurante) – Instalado no Torel Palace, o restaurante de Vítor Matos e Stéphane Costa tem uma estrela Michelin e transforma o jantar em uma experiência sensorial inspirada em Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. O menu Blind Emotions pode ter dez momentos (155 euros, cerca de 915 reais) ou doze (175 euros, cerca de 1.033 reais), com parte da degustação feita de olhos vendados.

Cantinho do Avillez (@cantinho_do_avillez) — A casa de José Avillez ocupa um endereço próximo à Estação de São Bento e apresenta cozinha portuguesa contemporânea com referências das viagens do chef. Entre os petiscos estão os peixinhos da horta com molho tártaro (7,50 euros, cerca de 44 reais), camarões à Bulhão Pato (13,75 euros, cerca de 81 reais) e vieiras marinadas com creme de abacate (13,75 euros, cerca de 81 reais). Nos principais, aparecem bacalhau com migas, ovo em baixa temperatura e azeitonas “explosivas” (23,75 euros, cerca de 140 reais), risoto de vitela (23,25 euros, cerca de 137 reais) e uma francesinha da casa, preparada com manteiga e molho de trufa e queijo da Serra (20,50 euros, cerca de 121 reais).

Guimarães e Trás-os-Montes

Continua após a publicidade

A Cozinha por António Loureiro (@restaurante_a_cozinha) — Com uma estrela Michelin, o restaurante de António Loureiro parte de memórias da cozinha portuguesa para aplicar técnicas contemporâneas e trabalhar ingredientes locais e sazonais. O menu curto, de onze momentos, custa 115 euros (cerca de 679 reais), enquanto a experiência longa, com treze etapas, sai por 145 euros (cerca de 856 reais). As harmonizações custam, respectivamente, 55 euros (cerca de 325 reais) e 70 euros (cerca de 413 reais); também há serviço à la carte, com preço médio estimado em 52 euros (cerca de 307 reais).

Casa de Pasto Chaxoila (@chaxoila) — Aberta desde 1947 às margens da Estrada Nacional 2, em Vila Real, a casa familiar é um mergulho na cozinha transmontana. As especialidades incluem tripas aos molhos, cabidela e mão de vaca com grão. Receitas robustas que dividem espaço com cabrito assado, bacalhau e carnes da região.

Viseu e Santar

Continua após a publicidade

DeRaiz (@deraizrestaurante) – Comandado por Nuno Fonte, o restaurante de Rebordinho, em Viseu, busca transportar os clientes para as mesas das avós. O cardápio reforça essa memória com bacalhau à Brás das Avós (16,50 euros, cerca de 97 reais), pastéis de massa tenra da Avó Nazaré (6,50 euros, cerca de 38 reais) e pato assado com arroz de forno, salada de laranja e pinhão tostado (17,50 euros, cerca de 103 reais). Também há polvo do Algarve com arroz de forno (22,50 euros, cerca de 133 reais) e costeleta de vitela mirandesa certificada (25 euros, cerca de 148 reais).

SÍTIO Santar (@sitiovalverde) — À frente da cozinha, Inês Beja recupera lembranças familiares e produtos do Centro de Portugal, como queijo da Serra da Estrela, truta, enguia, vitela, azeite e vegetais cultivados na região. O menu Origem, de quatro momentos, custa 45 euros (cerca de 266 reais) — ou 60 euros com harmonização (cerca de 354 reais). O Território, com cinco etapas, sai por 60 euros (cerca de 354 reais) e chega a 80 euros com vinhos (cerca de 472 reais). Na carta estão pastéis de massa tenra da Avó Nazaré (7,50 euros, cerca de 44 reais), tártaro de vitela de Lafões (12 euros, cerca de 71 reais), escabeche de truta (6 euros, cerca de 35 reais) e salada russa com enguia defumada (12 euros, cerca de 71 reais).

Lisboa

Continua após a publicidade

Kiosk at JNcQUOI Fish (@jncquoi.fish) — Instalado na Avenida da Liberdade, o quiosque leva para o ar livre a cozinha do JNcQUOI Fish, com foco em peixes e frutos do mar. Sob a direção dos chefs António Bóia e Filipe Carvalho, o menu reúne entradas como atum braseado em escabeche, pastel de bacalhau com caviar, tacos de alface com camarão, amêijoas à Bulhão Pato e pica-pau de atum. Entre os principais, aparecem polvo à lagareiro com grelos salteados, massada de peixe e camarão e filetes de peixe frito com tártaro de camarão vermelho e arroz de tomate. Para fechar, a baba de crocodilo com ovos moles presta homenagem a Aveiro, terra natal de Filipe.

Continua após a publicidade