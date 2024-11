Os comentários de famosos sobre vitória de Trump nos EUA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após a vitória do republicano Donald Trump sobre a democrata Kamala Harris nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira, 6, muitos famosos reagiram ao resultado nas redes sociais. Elon Musk, por exemplo, dono do X, e apoiador de Trump, compartilhou algumas frases como: “O povo americano deu a Donald Trump uma nova chance esta noite, um mandato novo e cristalino”, escreveu em uma publicação. “A voz do povo é a voz de Deus”, disse ele, em outra publicação. “O futuro será fantástico”, comemorou o empresário pela terceira vez.

Em contrapartida, o escritor Stephen King, que se posicionou a favor da candidata democrata, Kamala Harris, fez um post no X após a vitória de Trump. “Há uma placa que você pode ver em muitas lojas que vendem itens bonitos, mas frágeis: lindo de se ver, delicioso de segurar, mas quando você quebra, está vendido. O mesmo pode ser dito sobre a democracia”, disse. Famosos como cantora Cardi B, que horas antes do resultado incentivava os fãs a votarem em Kamala, apareceu nos stories do Instagram, com a feição visivelmente incomodada, e escreveu: “Eu odeio muito vocês”. Lili Reinhart, atriz conhecida por Riverdale, lamentou o resultado e fez menção ao fato de Trump já ter sido acusado de agressão sexual. “Não consigo imaginar o sofrimento das mulheres que se manifestaram sobre serem violentadas por Trump. Ver milhões de pessoas votando em seu agressor. Meu coração se parte completamente por essas mulheres. Eu acredito em vocês e sinto muito”.

Yvette Nicole Brown, que atuou recentemente em Community, também lamentou o resultado das urnas. “Isso é uma vergonha em um nível que eu não consigo nem quantificar. Meu estado natal, Ohio, escolheu um criminoso. E parece que esta nação está escolhendo um criminoso. América está mostrando sua cara esta noite”. Kevin McHale, que fez sucesso por atuar na série Glee, mostrou-se indignado. “A Suprema Corte se foi pelo resto da minha vida. Intolerância evangélica ultraconservadora, xenofobia, racismo são norte do mandato”, escreveu ele no X.

Durante a corrida eleitoral, diversas celebridades apoiaram Kamala. Nomes como: Taylor Swift, Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna, Jennifer Lopez, Madonna, Demi Lovato, Bad Bunny, Ricky Martin, Eminem, Olivia Rodrigo, John Legend, Billie Eilish, entre outros.