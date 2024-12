Os chefs que assinam as concorridas ceias natalinas de hotéis

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No Grand Hyatt Rio de Janeiro (@grandhyatt_rio), a ceia é organizada pelo chef de banquetes Carlos Volker e chef pâtissier Paula Peixoto. Volker é de Petrópolis e formou-se em Gastronomia e Hospitalidade, além de Gestão de Negócios de Alimentação. Ele trabalha no hotel desde 2016. Já Paula é responsável pelas deliciosas sobremesas. Para o Natal, o Espaço Tano, restaurante do Grand Hyatt, oferece, além de buffet completo com pratos típicos natalinos, saladas, antepastos, massas, risoto, frutos do mar e sobremesas. (Adultos: 1.175 reais). Já a chegada de 2025 será celebrada em dois eventos, uma ceia no Tano e uma festa no Grand Balroom (adultos: 2.785 reais).

No Promenade Link Stay (@promenade_linkstay) e Promenade Palladium (@promenade_palladium), Bruno Hamad é chef consultor há mais de três anos. Ele cursou gastronomia no Instituto Paul Bocuse em Lyon, França, e na Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. Trabalhou em restaurantes estrelados na França e nos EUA, como La Rotonde (2 Estrelas do guia Michelin) e Lyon – França e Quince (3 Estrelas do guia Michelin). Na Rede Promenade, é responsável também pelos jantares de Natal e Ano Novo. Localizados na Barra da Tijuca e no Leblon, os hotéis Link Stay e Palladium, respectivamente, terão jantares temáticos inclusos na diária, em formato de buffet, com pratos que evocam a magia das datas.

Na Casa Marambaia (@casamarambaia), o chef Douglas Franco chegou em 2021 para trabalhar com os mestres David Mansaud e Roland Villard. Com cursos de especialização em sous vide, na Laurent Suaudeau, e de Patisserie, no Le Corden Bleu, Douglas é o responsável pelo Odete, restaurante do espaço, onde assina também o menu de eventos e jantares, a exemplo das ceias de Natal e Ano Novo. A ceia natalina oferece menu harmonizado em três etapas, com pratos principais como o bacalhau ao forno, todos acompanhados por uma seleção cuidadosa de vinhos (ceia para não hóspedes: 495 reais + 10% da taxa de serviço). Na noite do dia 31, a programação começa com um coquetel. O cardápio inclui estações de ostras, queijos finos, frios e antepastos variados, além de pratos principais como o arroz de cordeiro (para não hóspedes – 1.200 reais + 10% da taxa).

Natural de Santo Amaro da Purificação (BA), e radicado no Rio, Isaias Neries lidera a cozinha do hotel Parador Lumiar (@paradorlumiar), em Nova Friburgo, além do bufê que leva seu nome, Isaias Neries Gastronomia, e o Restaurante Mac, nos estúdios Globo. O restaurante do Hotel & Spa, na Serra Fluminense, oferecerá menu especial para celebrar o Natal. Os hóspedes e visitantes poderão escolher entre três opções de cardápio, incluindo um menu 100% vegano. O menu natalino será oferecido por 290 reais por pessoa, acrescido de 10% de taxa de serviço.

Felipe Silva é chef à frente do Osli Restaurante, no LK Design Hotel (@lkdesignhotel). Com mais de 15 anos de experiência como chef e na gestão de Alimentos & Bebidas em hotéis e restaurantes de alto padrão, Felipe alia técnica e inovação em seus pratos. Durante o período de Natal, o LK oferece pacote mínimo de quatro noites, que inclui a ceia assinada pelo chef na noite de 24 de dezembro. Já para o Réveillon, se espera uma noite animada com música ao vivo no lounge, festa no rooftop e jantar especial no Osli. Na ala dos pratos principais, Silva prepara um clássico bacalhau e outras opções de carne, como o carré de cordeiro ao molho de romã.

Italiano de Vêneto, o chef Luigi Moressa está no Grupo Fasano desde 2002, quando inaugurou o premiado restaurante Gero, localizado no Fasano RJ. Ele também trabalhou ao lado do chef italiano Giancarlo Perbellini (duas estrelas Michelin) por quatro anos. A ceia de Natal se inicia com um antepasto de vieiras com quinoa e abobrinha ao perfume de porcini. O primeiro prato será risoto com creme de brócolis, bacalhau e tomate confit e o prato principal, filé de robalo grelhado com gateau de batata, molho ao tomatinho amarelo e azeite de manjericão. (799,00 reais + 15% de taxa). Na noite do dia 31 de dezembro, uma experiência também composta por entrada, primeiro prato, prato principal e sobremesa, com opção de menu vegano (de 2.240,00 reais + 15% de taxa; até 3.900,00 reais + 15% de taxa).

Continua após a publicidade

O chef Rosivaldo Brito, conhecido como ‘Bahia Brito’, trabalha no Grupo Fasano, desde 1990. Uma de suas especialidades é preparar receitas com frutos do mar, aptidão que explora no Fasano Salvador. No restaurante Gero Salvador, preparou para a entrada as opções: salada de figo com queijo de cabra e carpaccio de peixe branco. Como prato principal, o menu oferece polvo grelhado com risotto de limão siciliano, peito de pato com purê de maçã verde e o risotto de aspargos com lagostim. (520 reais por pessoa). No Ano Novo o jantar terá pratos como a clássica sopa de lentilhas na entrada e risoto de lagosta com manteiga trufada como prato principal (de 780 reais por pessoa; até 1.700 reais).

Natural de São Vicente (SP), José Branco é quem cuida do Fasano Trancoso, na Bahia. Filho de imigrantes portugueses, seus pais eram proprietários de pensões, o que influenciou sua trajetória. Inspirado pelas raízes brasileiras e pela riqueza dos ingredientes locais, o chef combina sabores da gastronomia italiana com técnicas inovadoras. Na noite de 24 de dezembro, o jantar começa com amuse bouche de azeitona ascolana com salsa verde, seguida por salada de frutos do mar e crispy de verduras. O primeiro prato é um agnolotti de caranguejo com molho de limão e verduras, enquanto o prato principal traz cordeiro assado ao molho de hortelã com batata calabresa ao açafrão. (520,00 reais + 15% de taxa). Na noite de Réveillon, buffet variado com antepastos, saladas, acompanhamentos e sobremesas será servido, incluindo pratos principais como bacalhau ao forno com batatas e échalote. (3.300,00 reais + 15% de taxa).

Continua após a publicidade

Publicidade