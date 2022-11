Os casamentos que movimentam as famílias Trump e Biden

Fincadas em trincheiras opostas, as famílias Trump e Biden, coincidentemente (ou não), mergulharam em frenéticas preparações de casamento nas últimas semanas. Donald Trump saiu na frente: no sábado 12, sua filha Tifanny, 29 anos, da união com Marla Maples, casou-se em faustoso estilo, na mansão paterna de Mar-a-Lago, com Michael Boulos (nenhuma relação com o deputado do PSOL), 25, bilionário nascido no Líbano e criado na Nigéria. Formada em advocacia, Tiffany é a mais apolítica entre os Trump e a menos envolvida nos negócios da família. Uma semana depois, é a vez de Naomi Biden, 28, neta mais velha do presidente, trocar alianças no Jardim Sul da Casa Branca — a primeira festa do gênero lá em catorze anos — com Peter Neall, 25. Os dois são advogados, já moram juntos na mesma Casa Branca e, ao contrário da herdeira Trump, são envolvidos com política — Naomi teria convocado a reunião familiar que convenceu Biden a disputar a Presidência em 2020.

Publicado em VEJA de 23 de novembro de 2022, edição nº 2816