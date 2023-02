Os camarotes que são ‘oásis’ na agitação da Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Local mais desejado do carnaval carioca, os camarotes da Marquês de Sapucaí reúnem celebridades, influenciadores e marcas de empresas dispostas a faturar nos dias de folia. Com mordomias que vão de massagens a espaços para maquiagem, além de bufê de chefs renomados e shows particulares, os convidados VIPs dividem terreno com quem está disposto a pagar pelas regalias em pontos privilegiados da Avenida. A coluna selecionou os principais camarotes da festa.

ARARA NA AVENIDA – Localizado no Setor 8, fica bem em frente ao recuo da bateria. São três andares de camarote, com uma ampla frisa para curtir os desfiles. O buffet é assinado pelo chef Alex Atala e open bar de bebidas. Entre as atrações: Marcelo D2, Roberta Sá, Diogo Nogueira, Xande de Pilares e Jorge Aragão. É um dos espaços mais hypados, atraindo nomes como Alinne Moraes, Regina Casé e até Marcelo Freixo. Com ingressos a partir de 2.600 reais. A musa do espaço será a deputada federal Erika Hilton (PSOL).

RIO PRAIA – Localizado entre os setores 8 e 10, será animado por Mumuzinho, Pixote, Diogo Nogueira, Saulo Fernandes e Wesley Safadão. A chef Katia Barbosa assina um cardápio variado. “Tudo no Rio Praia é pensado para que o nosso cliente tenha experiências inesquecíveis. Vale ressaltar que o nosso projeto foi idealizado a fim de que a acústica e a visão do público favoreçam o espetáculo em qualquer um dos ambientes”, diz Alan Victor, relações públicas do disputado espaço. A capacidade é de 1.200 pessoas por noite e os ingressos estão a partir de 2.840 reais.

Nº1 – O diferencial está na localização, no início da avenida, Setor 2, bem no clima de fervo da concentração das escolas. Trará, entre as atrações musicais, Silva, Xamã, Rebecca, Lexa e Dudu Nobre. “A cenografia da edição é carregada de cores vivas e brilho, e se baseia no movimento das penas, plumas e adereços das fantasias e alegorias”, diz Ju Ferraz sócia, diretora de negócios e RP da Holding Clube. Entre os famosos confirmados: Sabrina Sato, Gabriela Priolli e Alcione, a grande homenageada deste ano. “A musa das musas, a musa do samba. Essa cantora que abriu tantas portas e tantos caminhos para o samba no Brasil e mulheres sambistas”, diz Ju Ferraz que convidou todo o QG da cantora para a avenida. Os ingressos são a partir de 2.750 reais; e a capacidade é de 3.500 pessoas por dia. A musa do camarote será Alcione.

MAR – Com capacidade para 2.500 pessoas, em pleno Setor 6, terá atrações como Mumuzinho, Monobloco, Ferrugem, Saulo, bateria da Viradouro e DJs renomados. O grande diferencial é o serviço, buffet e bar sem fila. “Nenhum camarote dá o conforto que o Mar dá, temos a maior varanda da Sapucaí, no meio da avenida, em cima da cabine dos jurados”, diz Alan Carvalho, diretor geral do camarote. Com o tema “O Rio se encontra no mar”, a embaixadora é Nicole Bahls. “Temos 2.500 metros quadrados: o primeiro andar com frisa e ativações, o segundo com o espaço beleza e o terceiro com pista de shows”, continua Alan. Na lista de Priscila Coellen, parte do time do RP’s com Manu Maia e Dandara Costa, estão influencers, celebridades e jogadores. Com preços dos ingressos a partir de 2.590 reais.

CAMISA 10 – Localizado no Setor 8, conta com dois andares em 1.400 metros quadrados e visão privilegiada dos desfiles, além de frisa exclusiva. “Oferecemos experiência única, com serviços all inclusive em um espaço moderno e sofisticado – tudo regado a barris de chope e drinks variados”, adianta o relações públicas Vinicius Belo, responsável pela seleta lista VIP do espaço. “O perfil do convidado Camisa 10 são grandes nomes do esporte, não apenas do futebol, mas de expressão nacional da nossa cultura”, explica. Os ingressos estão a partir de 1.850 reais. Entre as atrações: Lexa, Leandro Sapucahy, Naldo, Marcelo D2 e Dudu Nobre.

NOSSO – Carol Sampaio é o principal nome da organização do camarote, que entre as atrações trará Anitta, Pocah, Gloria Groove, Pedro Sampaio, Luísa Sonza, Thiaguinho, Matuê, Xamã, L7NNON e Ludmilla. Diversas personalidades circulam por lá, como Paolla Oliveira, Juliana Paes, Bruna Marquezine, Pedro Scooby, Rodrigo Simas, Gabigol, Camila Queiroz e Klebber Toledo. “O Nosso sempre se preocupou em criar não só um ambiente confortável, mas também ‘instagramável’, proporcionando uma energia não só carnavalesca, mas também moderna”, defende Carol. Localizado no Setor 10, os ingressos são vendidos a partir de 3.150 reais.

ALLEGRIA – O espaço de 1300 metros quadrados é dividido em três ambientes, entre frisa, área interna (onde acontecem os shows) e um espaço especial de experiências. Bem perto do Arco da Apoteose, no setor 11, a área vip conta buffet de comida japonesa do Temakeria & Cia e menu do Portal do Sabor. “Estamos com expectativa alta para esse carnaval. É o primeiro sem algum tipo de restrições ou mudanças por conta da pandemia. Daremos nossa contribuição para o maior carnaval de todos os tempos”, empolga-se o sócio Gabriel Lobo. Entre as atrações: Jorge Aragão, Banda Eva, Menos É Mais e Dennis DJ. O preço do ingresso está a partir de 3.090 reais. Entre as musas, Luiza Brunet e Adriane Galisteu estão confirmadíssimas.

MAIS BRASIL – O espaço traz uma inédita parceira com o Flamengo, no Setor 5, bem no meio do desfile, com um portão de acesso exclusivo aos clientes. CEO do camarote, Alexis de Vaulx explica seu diferencial: “Nosso tema são futebol e carnaval, duas maiores paixões brasileiras. Fomos buscar o maior clube do mundo, que é o Flamengo”. As taças de conquistas do clube ajudarão a ornar o ambiente, devidamente vigiadas por seguranças. “Temos 900 metros quadrados, mas colocamos apenas 500 pessoas por noite, para garantir conforto. Teremos operações de alto luxo, com gastronomia do chef Pitágoras Leite e do Le Cordon Bleu, além de beauty center e espaço de massagem”, adianta Alexis. A musa é Aline Campos.

