Os bizarros presentes que Bolsonaro ganhou e terá que levar na mudança

Jair Bolsonaro (PL) e sua mulher Michelle já preparam a mudança do Palácio da Alvorada, residência oficial do casal apenas até o próximo dia 31. Há presentinhos no mínimo curiosos que o presidente ganhou nestes quatro anos de mandato – e que não devem ficar para trás. Como, por exemplo, o quadro feito pelo artista plástico pernambucano radicado em Miami Romero Britto, um quadro criado com cartuchos de munição formando a frase “Aliança pelo Brasil”, uma escultura quase em tamanho real em madeira do mandatário, uma outra de uma motocicleta, uma poltrona verde no estilo egg com o símbolo da República pintado na parte posterior, um quadro em preto e branco do casal e sua filha caçula, além de outras pinturas e desenhos de gosto duvidoso.