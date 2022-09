Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O slogan do Rock in Rio é “Por um mundo melhor”. E nada melhor do que o amor para refletir isso. Beijos de carinho, de amizade, de cumplicidade… De famosos e anônimos. A coluna flagrou várias trocas de beijos ao longo do festival, que acontece até domingo, 11. Como o amor parece ter dominando a Cidade do Rock, selecionamos alguns desses momentos de pura paixão.