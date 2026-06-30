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Cultura

Os atores que vão dar novo fôlego a ‘Quem Ama Cuida’ na segunda fase

Nomes conhecidos entram em julho na novela

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 15h46 | Atualizado em 30 jun 2026, 15h49
Uma mulher de cabelos longos e castanhos, vestindo jaqueta vermelha e vestido jeans, segura a mão de um homem idoso de cabelos brancos e camisa azul-marinho, que se apoia em um andador, em um parque
Letícia Colin e Antonio Fagundes (Globo/Divulgação)
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Os atores que vão dar novo fôlego a ‘Quem Ama Cuida’ na segunda fase Priorize VEJA no Google

A segunda fase de Quem Ama Cuida vai ganhar novos rostos e tramas nos próximos capítulos. A novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, terá a entrada de nomes como José Loreto, Rainer Cadete, Maria Ribeiro, Renato Góes, MC Carol e Antonio Caramelo, que passam a integrar núcleos importantes da história na segunda fase da novela, a partir de julho.

Entre as novidades está Iuri, personagem de José Loreto. O ator interpreta um segurança contratado por Pilar (Isabel Teixeira) e que acaba se aproximando da vilã, tornando-se aliado em seus planos. A convivência entre os dois também deve abrir espaço para um envolvimento amoroso.

Rainer Cadete entra na trama como César, um dermatologista que se torna sócio de Rafael (João Vitor Silva). Casado com Bia, vivida por Maria Ribeiro, o personagem terá a rotina transformada com a chegada de Brigitte (Tatá Werneck), que passa a demonstrar interesse por ele.

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A entrada de Maria Ribeiro marca ainda o retorno da atriz às novelas após Império (2014). Em Quem Ama Cuida, ela interpreta Bia, uma mulher ligada ao universo de vitrines e visual merchandising de luxo, que vive um relacionamento marcado por inseguranças e ciúmes.

Outro destaque da nova fase é Renato Góes, que dará vida a Heitor, filho de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), personagem que retorna à história após anos sendo considerado morto. A chegada dele promete provocar novas disputas e reviravoltas familiares.

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A novela também terá a participação de MC Carol, Antonio Caramelo, Alan Rocha, Pedro Alves, Maya Dias e Ricardo Teodoro, que volta às novelas após o sucesso como Olavinho em Vale Tudo (2025).

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