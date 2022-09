Os astros internacionais que mandaram recado a Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No último ato da campanha de Lula, o evento Brasil da Esperança, nesta segunda-feira, 26, exibiu depoimento gravado de astros internacionais que ressaltam por que acreditam que o candidato do PT deva ser eleito na próxima semana.

“Eu nunca ficaria confortável em falar pra quem vocês deveriam votar nas eleições do Brasil, mas eu sei como é difícil fazer essas decisões. Estamos vivendo em um mundo cada vez mais conectado, em especial quando lutamos contra as mudanças climáticas, e o que acontece em cada país em alguns sentidos afeta a vida de todos. Hoje, a floresta tropical é muito importante, a sua saúde, o seu tamanho, a sua capacidade de reter carbono – tem uma implicação global, a eleição brasileira. Peço que vocês considerem que o que acontecer na Floresta Amazônica e com os indígenas vai afetar todo mundo no próximo milênio. E hoje o líder que está mais bem posicionado na missão de proteger a floresta amazônica é o Lula, então estou pedindo que humildemente considerem isso para os meus filhos e para seus filhos”, disse o ator Mark Ruffalo

“Lula deve estar nessa posição, é verdadeiro, é confiável para as pessoas do Brasil”, ressaltou o cantor e compositor Roger Walters.

“O mundo inteiro tem interesse em defender a democracia no Brasil e apoiar a eleição do Lula como próximo presidente Brasileiro. Eleger o Lula em 2022 beneficiará a preservação da Amazônia e das pessoas que vivem lá em uma luta global pela proteção do clima. […] O governo brasileiro ameçou não respeitar a eleição se derrotado nas urnas, mas Lula garantiu que vai manter a democracia e assinou uma carta pública declarando a importância das instituições democráticas brasileiras e os resultados da votação presidencial”, afirmou o artista Daniel Glover.

