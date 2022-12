Os apresentadores da posse de Lula organizada por Janja

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Caberá à dupla formada por Paulo Vieira e Titi Muller a apresentação dos shows em dois palcos armados em Brasília no dia 1º de janeiro, na posse de Lula (PT). A futura primeira-dama Janja bateu o martelo e os convidou pessoalmente para comandarem as apresentações, que devem contar com mais de vinte atrações musicais ao longo da tarde de domingo.

Paulo é humorista tocantinense, comandou um quadro no Big Brother Brasil, e amigo pessoal do presidente eleito – foi, inclusive, convidado para seu casamento. Titi é apresentadora do Multishow, e esteve envolvida na cobertura recente do Rock in Rio. “Que honra e que privilégio ter sido convidada por minha amiga linda Janja pra apresentar o Festival do Futuro, que vai acontecer no dia da posse. Primeiro dia do resto das nossas vidas. O fim do sequestro mental causado por pessoas tão perversas”, comemorou Titi.