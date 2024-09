Os anúncios das acusações de assédio sexual contra Trump

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em meio às eleições americanas, as acusações de assédio sexual contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltaram à cena. Os relatos vieram à tona depois que o comitê de ação política do advogado George Conwa, ex-marido da ex-assessora do republicano, Kellyanne Conway, lançou anúncios apresentando as acusadoras. Ao todo, 26 mulheres acusam o candidato de abuso.

Dentre elas, a repórter da People Natasha Stoynoff, que afirmou ter sido agredida por Trump durante viagem a Mar-a-Largo em dezembro de 2005. Na ocasião, Natasha iria entrevistar o republicano e sua mulher, Melanie Trump. Ambos participariam de uma sessão de fotos e, quando Melanie foi trocar de roupa, Trump teria empurrado a jornalista contra a parede para beijá-la. “Trump me disse: ‘Quero te mostrar esta linda pintura, esta linda sala.’ Ele me leva para esta sala, me empurra contra a parede e começa a me beijar com força”, disse Natasha.

O segundo relato foi de Jessica Leeds, que afirmou em uma reportagem do The New York Times em 2016, que Trump agarrou seus seios e tentou colocar a mão sob sua saia enquanto estava sentado ao lado dele em um voo de primeira classe em 1979, quando ela tinha 38 anos. “O avião decolou e, de repente, Donald Trump começou a me apalpar. Ele estava tentando me beijar e eu estava tentando afastá-lo, ele estava basicamente me dominando”.

Trump nunca enfrentou acusações criminais pelas acusações, somente um julgamento no civil da ex-colunista da Elle, E. Jean Carroll, que afirmou ter sido abusava pelo candidato em um camarim nos anos 1990. O júri considerou o republicano responsável pela agressão e Carroll comentou que o julgamento foi uma “conquista importante”. Os anúncios serão exibidos em diversas emissoras como Fox News, ESPN e The Golf Channel em suas cidades natais: West Palm Beach, Flórida, e Bedminster, Nova Jersey. Além disso, a CNN está exibindo nacional os relatos.