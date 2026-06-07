Os acordos de Giulia Be em casamento com sobrinho de Robert Kennedy Jr
Cantora trocou alianças com o advogado John Conor Kennedy
Quase três meses após a troca de alianças nos Estados Unidos, Giulia Be, 26 anos, e o marido, o advogado John Conor Kennedy, 30, resolveram dar uma passada pelo Brasil. A cantora veio a trabalho, para divulgar um projeto musical trilíngue (português, inglês e espanhol) que planeja usar como trampolim para a carreira internacional, a qual tenta deslanchar. Visibilidade após o casório ela ganhou, dado que o noivo pertence a um dos mais famosos clãs americanos e é sobrinho de seu hoje mais controverso integrante, Robert Kennedy Jr., o secretário de Saúde de Donald Trump. Mas sabe que ainda precisa suar para emplacar suas canções. “Tem várias Giulias na minha cabeça, todas pegando fogo ao mesmo tempo”, explica a cantora, que evita falar de política, muito menos de Casa Branca, um acordo firmado com Conor.
Com reportagem de Luciana Azevedo e Tatiana Moura
Publicado em VEJA de 5 de junho de 2026, edição nº 2998