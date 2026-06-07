Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ler Resumo





Giulia Be e seu marido, John Conor Kennedy, estão no Brasil. A cantora, agora casada com um membro de um dos clãs mais famosos dos EUA, busca impulsionar sua carreira internacional com um projeto musical trilíngue. Descubra os desafios e planos da artista que evita a política para focar em suas canções.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Quase três meses após a troca de alianças nos Estados Unidos, Giulia Be, 26 anos, e o marido, o advogado John Conor Kennedy, 30, resolveram dar uma passada pelo Brasil. A cantora veio a trabalho, para divulgar um projeto musical trilíngue (português, inglês e espanhol) que planeja usar como trampolim para a carreira internacional, a qual tenta deslanchar. Visibilidade após o casório ela ganhou, dado que o noivo pertence a um dos mais famosos clãs americanos e é sobrinho de seu hoje mais controverso integrante, Robert Kennedy Jr., o secretário de Saúde de Donald Trump. Mas sabe que ainda precisa suar para emplacar suas canções. “Tem várias Giulias na minha cabeça, todas pegando fogo ao mesmo tempo”, explica a cantora, que evita falar de política, muito menos de Casa Branca, um acordo firmado com Conor.

Com reportagem de Luciana Azevedo e Tatiana Moura

Publicado em VEJA de 5 de junho de 2026, edição nº 2998