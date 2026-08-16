Os 25 anos do Museu do Samba no Rio: ‘identidade do povo brasileiro’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Aberto em 2001 como Centro Cultural Cartola, aos pés do Morro da Mangueira, o Museu do Samba, um espaço de 7.000 metros quadrados, logo passou a abrigar o maior acervo do gênero – que é patrimônio imaterial brasileiro desde 2007. E chega agora aos 25 anos ostentando o título de patrimônio histórico e cultural imaterial do estado. Na comemoração do aniversário, que fez o Teatro Municipal do Rio de Janeiro trocar a ópera pelo batuque, a fundadora, Nilcemar Nogueira, neta do compositor mangueirense Cartola e de Dona Zica, baluarte da verde e rosa, falou com a coluna GENTE.

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“São 25 anos da primeira e única instituição a cuidar da memória do maior patrimônio brasileiro que é o samba carioca. E além de tudo isso, promovemos várias oficinas, vários trabalhos de desenvolvimento humano e social. É um marco onde estamos renovando as nossas forças para continuar mantendo viva este samba, identidade do povo brasileiro”, disse, orgulhosa.