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Cultura

Organizadores do Grand Tasting abrem temporada de vinhos em Petrópolis

Evento reúne mais de 50 rótulos nacionais e internacionais na serra fluminense

Por Giovanna Fraguito 21 jul 2026, 19h35 | Atualizado em 22 jul 2026, 16h32
Organizadores do Grand Tasting
 (Reprodução/Divulgação)
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Organizadores do Grand Tasting abrem temporada de vinhos em Petrópolis Priorizar nos meus resultados Google

Os amantes de vinho terão um motivo a mais para visitar Petrópolis no inverno. No dia 1º de agosto, o Hotel Caminhos de Itaipava (@caminhosdeitaipava) recebe o Grand Tasting, degustação que reunirá importadoras, vinícolas e produtores, com mais de 50 rótulos nacionais e internacionais. O evento antecipa a 16ª edição do Serra Wine Week, marcada para acontecer entre os dias 13 e 23 de agosto. Durante a degustação, o público poderá conhecer diferentes uvas, estilos e terroirs, além de conversar diretamente com especialistas do setor.

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“O Grand Tasting é um convite para que o público entre no clima do festival. Reunimos parceiros, produtores e grandes rótulos em uma experiência que celebra a cultura do vinho e reforça a essência do Serra Wine Week”, afirmaram os organizadores Rogério Elmor e Felipe Bento.

Neste ano, o festival concentrará toda a programação em Petrópolis. Mais de 30 restaurantes da cidade participarão do circuito enogastronômico, com seleções próprias de vinhos e harmonizações ao longo dos onze dias de evento.

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