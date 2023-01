Onde Margareth Menezes estará no desfile da Mangueira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após gravar o samba da Estação Primeira de Mangueira no final de 2022, a ministra da Cultura Margareth Menezes confirmou que estará presente no desfile da verde e rosa no Rio de Janeiro. A agremiação homenageará a influência negra na música baiana e será a última a cruzar a Marquês de Sapucaí no domingo de Carnaval. Segundo fontes da escola, a ideia é que ela venha no último carro alegórico e vista um terninho verde e rosa. Uma visita ao barracão deve ocorrer ainda no final desse mês.

A ministra serviu como fonte de pesquisa para o enredo “As Áfricas que a Bahia Canta”. Ela também esteve presente na gravação oficial da faixa da agremiação no CD que reúne todos os sambas-enredo do Grupo Especial do Rio. A letra inspirada diz: “Áfricas que recriei/ Resistir é lei, arte é rebeldia/ Coroada pelos cucumbis/ Do quilombo às embaixadas/ Com ganzás e xequerês fundei o meu país / Pelo som dos atabaques canta meu país”. E no refrão principal, o potente verso: “O samba foi morar onde o Rio é mais baiano”.