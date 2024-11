Olhares ‘periféricos’ saem vencedores da Mostra de Cinema de Gostoso

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao longo de cinco dias, o público da Mostra de Cinema de Gostoso assistiu aos mais recentes lançamentos cinematográficos em uma sala de cinema de alta tecnologia, montada ao ar livre na Praia do Maceió, em São Miguel do Gostoso (RN). A entrega da premiação foi realizada na noite desta terça-feira, 26, e anunciada pelos diretores do projeto, Eugênio Puppo e Matheus Sundfeld. Entre os vencedores, Kasa Branca, sobre a amizade de jovens da periferia do Rio; e Manas, sobre abusos sexuais de jovens na própria família, no Pará.

PRÊMIO MISTIKA E DOT – CURTA-METRAGEM

(Prêmio no valor total de 8.000,00 em serviços de pós-produção)

Bati da Vila (Direção: Raquel Cardozo; RN; 2024)

PRÊMIO MISTIKA E DOT – LONGA-METRAGEM

(Prêmio no valor total de 30.000,00 em serviços de pós-produção)

Kasa Branca (Direção: Luciano Vidigal; RJ; 2024)

PRÊMIO DA IMPRENSA – MELHOR CURTA-METRAGEM

Hoje Eu Só Volto Amanhã (Direção: Diego Lacerda; PE; 2024)

PRÊMIO DA IMPRENSA – MELHOR LONGA-METRAGEM

Manas (Direção: Mariana Brennand; PE; 2024)

Continua após a publicidade

PRÊMIO DO PÚBLICO – MELHOR CURTA-METRAGEM

Hoje Eu Só Volto Amanhã (Direção: Diego Lacerda; PE; 2024)

MENÇÃO HONROSA

Raposa (Direção: Margot Leitão e João Fontenele; CE; 2024)

PRÊMIO DO PÚBLICO – MELHOR LONGA-METRAGEM

Kasa Branca (Direção: Luciano Vidigal; RJ; 2024)

Continua após a publicidade

“Estamos extremamente felizes por termos realizado a 11ª edição da Mostra de Cinema de Gostoso com tanto sucesso. Foi maravilhoso contar com a presença de tantas pessoas, incluindo realizadores, atores, diretores, jornalistas, críticos e um público diverso, vindo de vários estados brasileiros. Todos elogiaram muito a programação, o que reforça nosso compromisso com a valorização do cinema independente. Nossa Mostra acontece no encerramento do ano, trazendo um momento especial de celebração para a produção cinematográfica brasileira, que muitas vezes enfrenta desafios enormes. É uma oportunidade única de destacar trabalhos autorais, promover debates ricos e reunir diferentes olhares e vozes que fortalecem a produção audiovisual brasileira”, declarou Eugênio Puppo.