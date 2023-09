Objeto em desuso, orelhão vira hit do The Town

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os orelhões, que já são escassos na maioria das cidades brasileiras, voltaram a chamar atenção das pessoas, pelo menos em uma cidade: a da música, onde acontece o The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A ação promovida pelo festival faz com que as pessoas tenham curiosidade em utilizar o aparelho. Apesar de não ser possível fazer uma ligação normal, o orelhão tem uma gravação do próprio Roberto Medina, empresário realizador do The Town, para que o público grave seu recado nesta primeira edição do festival.