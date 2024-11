O xingamento ao vivo de Ratinho a Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante as gravações do especial de Natal do SBT, que vai aor no dia 18 de dezembro e será reprisado dia 25, Ratinho aproveitou para alfinetar a Globo. Ao lado de Gusttavo Lima e Patrícia Abravanel, o apresentador teceu elogios à filha de Silvio Santos, ao mesmo tempo que xingou a emissora concorrente. “Cadê a Patrícia? Patrícia está em primeiro lugar todo domingo. Por isso ela anda metida. Primeiro lugar todo domingo, Show do Milhão come a Globo todo domingo. É beleza! Chupa, Globo!”, disparou.