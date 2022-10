O voto do goleiro Bruno incendeia as redes sociais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O goleiro Bruno Fernandes de Souza, 37 anos, condenado pela morte de Eliza Samúdio, declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais, que acontecem no próximo dia 30. Em vídeo postado nas redes sociais, Bruno diz que é “a favor de um país justo, de um país honesto”, “que o 22 está fazendo um bom trabalho”, num “país hipócrita”. Bruno criticou o ex-presidente Lula (PT), dizendo que ele não cumpriu toda a pena em condenações da Lava Jato. “Não cumpriu a pena. E não foi inocentado. Não foi inocentado. Então, eu quero dizer o seguinte: eu cumpri minha pena e cumpro com minhas obrigações. E acho que eu também tenho o direito de voltar a exercer minha profissão”, reclamou. O apoio de Bruno a Bolsonaro incendiou as redes sociais (veja abaixo algumas reações).

Desde 2019, Bruno cumpre pena em prisão domiciliar por homicídio triplamente qualificado, com 22 anos de detenção. Bruno foi acusado de matar, esquartejar e sumir com o corpo de Eliza, mãe de seu filho. Ele chegou a ser anunciado, na última semana, como reforço do Sociedade Esportiva Búzios, da Quarta Divisão do Campeonato Carioca. Contudo, após repercussão negativa, o contrato foi rescindido.

Apoiador de bolsonaro. bruno, ex goleiro e conhecido pelo sequestro e assassinato de Eliza Samudio, mãe de seu filho, para não pagar pensão alimentícia.

O corpo nunca foi achado. pic.twitter.com/F31DKc4XC4 — @Dayse🚩🚩🚩 (@DayseDeLuta) October 12, 2022

Goleiro Bruno declara voto em Bolsonaro e critica Lula: " Lula é um condenado"porra Bruno,vc sequestrou a mulher e o filho,assassinou a mãe do seu filho, sumiu com o corpo,não foi surpresa vc escolher o Bolsonaro, surpresa é chamar o Lula de condenado,sendo que vc é o assassino. — Frota 77🇧🇷 (@77_frota) October 8, 2022

Me disseram que uma galera de marketing da campanha do Lula não quiseram explorar o apoio dos assassinos Guilherme De Pádua e goleiro Bruno a Bolsonaro, pq supostamente seria muito ofensivo, enquanto a galera do outro lado usa de tudo contra Lula… Na boa, não dá pra entender.🤡 — Patrícia Lélis 🇧🇷 (@lelispatricia) October 12, 2022

Guilherme de Padua – homicídi*

Robinho – crimes sex*ais

Goleiro Bruno – homicídi*, ocultação de cad..

Flordelis – homicídi*

Eduardo Cunha – corrupçã*

Romário – pensão alimentícia

E agora…

Latino – pensão alimentícia Bolsonaro tá montando a Liga de Condenados Na Justiça 😋👌🏾 — advogato (@valneifils) October 12, 2022

Dica Do Dia: DEFENDA OS COSTUMES CONSERVADORES COMO DEFENDE O NIKOLAS FERREIRA DEFENDE COMBATA A PEDOFILIA COMO O GABRIEL MONTEIRO COMBATA O ABORTO COMO O BOLSONARO DEFENDA O DIREITO A VIDA COMO DEFENDE A FLORDELIS E O GOLEIRO BRUNO Viva Os EvangeliCU !!!!! — Fabio Ewer (@FABIOEWER) October 12, 2022

