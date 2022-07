O vexame do ‘Encontro’ de Patrícia Poeta ao transformar tragédia em samba

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Repaginado e sob nova conduta, de Patricia Poeta, o Encontro, tem um quadro intitulado de Cantando Notícias. Se a ideia já era, no mínimo, descabida, o que se viu no ar nesta sexta-feira, 15, foi algo pavoroso. O músico Edu Krieger, que faz sucesso nas redes sociais, criou um samba com as mais relevantes notícias da semana para apresentar em formato musical. O problema é que os destaques usados nas estrofes foram tragédias.

O samba começou com vídeos da apresentadora e de convidados dançando no programa: “Pois a semana foi braba demais. Esse canto é repleto de amor. Esse canto é um pedido de paz”. Edu cantou então sobre o incêndio em um prédio na rua 25 de Março, em São Paulo, e diante de cenas de queimadas em vários pontos da Europa. “Foi uma semana que já começou muito quente!”, cantarolou. Depois ele recitou versos fazendo paródia com o preço da gasolina e do leite: “Posso botar meu carro de novo na rua, mas a gangorra econômica brinca com a gente, e agora é o leite que tá com o preço na lua”. Se não bastasse, o compositor utilizou como inspiração o caso do petista assassinado durante sua festa de aniversário: “Foi o extremismo somado com uma arma na mão”. Tudo sendo relatado também com imagens – tristíssimas – sobre o caso.

Um samba sem dó, sem qualquer nota. Como anda sendo essa nova fase do Encontro.

Que bizarro! Quem foi que aprovou isso? 😳 pic.twitter.com/KsslpKR7B1 — Central Reality (@centralreality) July 15, 2022