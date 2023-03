O vestido de ‘mil horas’ de atriz cubana no Oscar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Demorou nada menos do que mil horas para ficar pronto o vestido de Ana de Armas, e contou com o trabalho de 50 pessoas para ser realizado. Em várias escamas, como uma referência a sereias, o trabalho chamou atenção no red carpet (que é champanhe!) do Oscar. Foi primeiramente feito em 3D, cuja técnica inovadora é criação da Louis Vuitton, com inspiração a la Marilyn Monroe dos tempos modernos.

A atriz Ana de Armas participou de uma das produções mais polêmicas do ano passado, Blonde. O longa que conta a história de Marilyn foi um dos filmes mais aguardados de 2022, mas acabou por decepcionar grande parte do público – pelo apelo fetichista ao retratar a estrela e sua história e até mesmo explorar a atriz cubana, Ana de Armas com cenas de exageradas de nudez e sexo.