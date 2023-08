O vacilo da Warner Bros ao divulgar ‘Barbie’ e ‘Oppenheimer’ no Japão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dois grandes filmes chegaram aos cinemas do mundo ao mesmo tempo, mas com propostas bem diferentes. Barbie, uma comédia com a famosa boneca, e Oppenheimer, um drama biográfico sobre o inventor da bomba atômica. Para os usuários das redes sociais, os dois longas se conectam por memes, chamados “Barbenheimer”, eles misturam a temática das obras. Porém, uma conta oficial do filme Barbie, respondeu a alguns deles com imagens de bombas atômicas.

Uma delas mostra a protagonista Margot Robbie com um penteado de nuvem em forma de cogumelo, semelhante a imagem conhecida da bomba em Hiroshima. A página oficial respondeu: “Este Ken é um estilista”. Outra mostra Cillian Murphy, que interpreta Robert Oppenheimer, carregando Margot em seu ombro por uma cidade em chamas. O comentário da página foi: “Vai ser um verão para ser lembrado”.

Após a repercussão, com muitos usuários japoneses enfurecidos com as brincadeiras, a empresa japonesa se pronunciou. Em um comunicado publicado na conta da Barbie da Warner Bros no Japão, a empresa disse que era “extremamente lamentável que a conta oficial da sede americana do filme Barbie tenha reagido às postagens nas redes sociais dos fãs de ‘Barbenheimer'”.

