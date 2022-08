O único candidato que teve aumento de buscas no Google

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No gráfico a seguir, o Google indica o interesse dos internautas pelo nome dos candidatos à Presidência da República nos últimos 30 dias. Apenas Lula (PT) teve alteração, tomando a dianteira. Os demais seguem estabilizados. A virada do petista se deu no dia 25, justamente quando foi realizada sua entrevista no Jornal Nacional. O resultado compilado se refere até ao último fim de semana, antes do debate da Band, realizado no domingo, 28.