O truque de Bruna Biancardi para não ser reconhecida em comércio popular

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Bruna Biancardi precisou recorrer a um “disfarce” para circular pela movimentada Rua 25 de Março, em São Paulo. A influenciadora compartilhou nas redes sociais sua visita ao tradicional centro de compras da cidade em busca de itens para a decoração de um arraial fora de época.

Em uma das publicações, ela mostra o registro feito por uma amiga que destaca a roupa escolhida para circular pela rua sem ser reconhecida. “Hoje nossa mami foi ser aventureira. Gente, ela está na 25 de março. Ela está toda de óculos, disfarçada”, diz a amiga durante a gravação, pedindo para a mulher de Neymar colocar os óculos escuros e destaca a pochete preta usada por Bruna.

Biancardi ainda registrou momentos das compras e destacou o que adquiriu no local. “Compramos um monte de coisa e foi um dia muito legal, gente”, completou.

https://www.instagram.com/p/DbvbZPTR3F6/

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