O trauma superado de Demi Lovato no Met Gala 2024

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após uma esticada ausência no badalado encontro de celebridades promovido pelo Met Gala, Demi Lovato, 31 anos, voltou resoluta às escadarias do museu, onde se deixou clicar em poses diversas. A cantora não cruzava havia oito anos aqueles corredores, e não foi por problema de agenda. Na derradeira vez em que apareceu por lá, esbarrou com sua desafeto, a rapper Nicki Minaj, que fechou na hora o semblante, exibindo seu desconforto em escala global. O flagra do incômodo momento, como não poderia ser diferente, viralizou. “Tive uma experiência horrível. Essa pessoa foi uma vadia, era um terror estar perto dela”, relembrou em uma entrevista, confessando: “Fiquei tão desconfortável que só quis beber.” A ferida, ao que parece, cicatrizou.

Publicado em VEJA de 10 de maio de 2024, edição nº 2892