O trauma de Jão em relação ao Skank

Jão cantou com o Skank a música Ainda Gosto Dela. Ao falar sobre a influência dos mineiros em sua trajetória, Jão contou no programa Altas Horas, que vai ao ar neste sábado, 25, um trauma antigo: “Pra mim o Skank é o dono do melhor show do Brasil. Desculpem todos os outros, mas é o melhor porque foi o melhor da minha vida. Foi o primeiro show que fui na vida, aos 14 anos, mas tenho um trauma. Eu cheguei cedo, fiquei na grade e queria muito a palheta, mas não ganhei”.

Samuel Rosa, então, foi até Jão e lhe presenteou com uma das palhetas. O Altas Horas foi o primeiro programa de TV em que banda se apresentou, marcando sua história, e será também o último.