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Cultura

O tratamento médico de Virginia Fonseca antes da Copa do Mundo

Influenciadora compartilhou procedimento com os seguidores

Por Giovanna Fraguito 9 jun 2026, 12h08 | Atualizado em 9 jun 2026, 12h12
Virginia Fonseca
A influenciadora Virginia Fonseca (Instagram/Reprodução)
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O tratamento médico de Virginia Fonseca antes da Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

Virginia Fonseca mostrou os bastidores de um novo procedimento médico feito antes da Copa do Mundo. Em vídeo publicado nos stories do Instagram, a influenciadora mostrou a aplicação de toxina botulínica na região da cabeça para controle da enxaqueca. Para a coluna GENTE, o neurologista Tiago de Paula, especialista em Cefaleia pela Escola Paulista de Medicina (EPM/UNIFESP), falou sobre o tratamento.  “A explicação está no seu mecanismo de ação, que vai muito além do músculo e atua diretamente no sistema nervoso periférico, bloqueando a liberação de substâncias responsáveis pela sinalização da dor. A toxina botulínica age no neurônio sensitivo, impedindo a liberação de vesículas que transmitem o estímulo doloroso ao cérebro. Quando interrompemos esse processo repetidamente, o cérebro começa a desfazer o caminho da dor que havia aprendido – e que culminava na dor. É por isso que, ao longo do tratamento, a frequência das crises diminui”.

Apesar das diferentes classificações clínicas da enxaqueca, como a migrânea com aura, sem aura, a migrânea vestibular ou a cefaleia com predomínio tensional, todas compartilham a mesma base fisiopatológica. “Por esse motivo, a toxina botulínica pode ser indicada para diferentes perfis de pacientes. O que muda entre essas classificações são os sintomas predominantes, como tontura, sinais neurológicos ou dor mais tensional. Mas, como a origem da doença é genética e o mecanismo de dor é semelhante, a toxina botulínica pode ser utilizada em todos esses casos”, afirma o médico.

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Embora seja o mesmo princípio ativo usado na estética, o objetivo e a forma de aplicação são completamente diferentes. No tratamento da enxaqueca, apenas a toxina botulínica tipo A é aprovada, sendo aplicada com foco no bloqueio nervoso, e não muscular. “Na estética, a ideia é relaxar o músculo. Na enxaqueca, buscamos bloquear o nervo. O efeito estético que pode surgir, especialmente na região da testa, é apenas um efeito colateral do tratamento neurológico”, esclarece o especialista.

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Além das aplicações regulares, é fundamental corrigir fatores agravantes, como uso excessivo de estimulantes, medicamentos inadequados e hábitos que perpetuam a dor. “Tratar enxaqueca não é tomar remédio quando a dor aparece. É fazer com que as crises não aconteçam mais. Quando isso é alcançado, o paciente entra em remissão”, afirma o neurologista. A toxina botulínica, de acordo com o especialista, é um tratamento seguro e não apresenta contraindicações relevantes.

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