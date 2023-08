O trabalho inédito de Léa Garcia na TV, que morreu aos 90 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No dia 25 de agosto, entra no ar no Canal Brasil Vizinhos, um dos últimos trabalhos de Léa Garcia. A atriz morreu nesta terça-feira, 15, aos 90 anos, enquanto viajava por Gramado (RS) para receber uma homenagem no festival de cinema.

Produzida pela Cine Group, a atração tem direção artística de José Eduardo Belmonte. No elenco, além de Léa, estão nomes como Natália Lage, Otávio Müller, Cacá Ottoni, Júlio Adrião, Jorge Hissa e Josie Antello, entre outros. Vizinhos tem dez episódios, com 30 minutos cada e histórias independentes entre si. Doze atores se revezam em diferentes papéis sobre a dificuldade em lidar com as diferenças calcadas na realidade. A série foi originalmente criada pelos cineastas argentinos Gastón Duprat e Mariano Cohn e é derivada do filme O Homem ao Lado (2009). Todos os episódios estarão disponíveis no Globoplay + Canais no dia da estreia.

