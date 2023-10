O toque de realidade da rainha de Dinamarca ao neto em festa de 18 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 20 out 2023, 11h44 - Publicado em 22 out 2023, 15h02

A realeza dinamarquesa agitou a nobreza europeia ao oferecer, com pompa e circunstância, uma festança para celebrar os 18 anos do Príncipe Christian, o segundo na linha sucessória do trono ocupado hoje por sua avó, a rainha Margrethe II, 83 anos. Mais de 1 000 convidados apareceram em Copenhague, incluindo futuros monarcas da geração do aniversariante. Trajando vestido vermelho, sua cor habitual, Margrethe, que não planeja abdicar tão cedo, estava toda prosa de ter posto a mão na massa como cenógrafa de Ehrengard: a Ninfa do Lago, filme que despontou entre os mais assistidos da Netflix. Empolgada que está, só fala em repetir a experiência. Já o neto Christian ensaiou discurso de tom patriótico. “Tenho raízes em muitas partes do mundo, mas minha casa será sempre meu país”, disse o herdeiro, inflando o orgulho dos nobres escandinavos ali presentes.

Publicado em VEJA de 20 de outubro de 2023, edição nº 2864