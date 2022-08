O time de futebol formado por vários filhos de craques famosos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ainda pouco conhecido Serrano Football Club, clube da cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, pode não ter torcida numerosa, mas já conta em seu quadro com atletas que atraem visibilidade. Isso porque diversos deles são herdeiros de pais famosos: Adrianinho, filho de Adriano Imperador; Christiann Maravilha, filho do Túlio Maravilha; João Vitor, filho do Zé Roberto; Gabriel e Felipe Coimbra, netos do Zico; Márcio, filho do MC Marcinho. Fora dos gramados o time ainda conta com Edmundo Júnior, filho de Edmundo, que é auxiliar técnico, e na direção, outro célebre sobrenome: o dirigente Klebinho, filho de Kleber Leite, o ex-presidente do Flamengo famoso por ter contratado Romário para o rubro-negro logo após a Copa de 94.

Llebinho, que aprendeu com o pai a sonhar alto, não economiza nos planos para o clube, hoje na Série B1 do Cariocão (equivalente à terceira divisão): “Trazer o Leão da Serra de volta pro cenário nacional, para primeira divisão do Rio, fazer o Leão da Serra rugir mais alto”, diz. Perguntado sobre como era seu pai, Adrianinho assim definiu: “Resenha, resenha! Pura resenha! Gente boa, engraçado. Qualquer coisa que tu conversa com ele, ele quer brincar! Mas também pessoa humilde, pé no chão sempre! Desde pequenininho, ele vem me educando para ser humilde e pé no chão”. A reportagem sobre o Serrano Football Club vai ao ar neste domingo, 14, na programação do Esporte Espetacular.