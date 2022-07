O terno ‘trágico’ que Elon Musk vestiu para encontrar Papa Francisco

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em um encontro inesperado e de propósitos inexplicados (ele se declara ateu), o bilionário e polemizador serial Elon Musk, 51 anos, foi recebido em audiência pelo papa Francisco e não fez por menos: levou junto quatro dos seus sete filhos. Lá estavam, mais ou menos comportados, Griffin, 18 anos (cujo irmão gêmeo, Xavier, mudou de nome para Vivian e não quer saber do pai), e os trigêmeos Damian, Kai e Saxon, 16, que teve com a primeira mulher, a escritora canadense Justine Wilson. Com outra canadense, a artista performática Grimes, Musk tem um menino de 2 anos, X, e uma menina de 7 meses, Y (ambos, abreviações dos nomes completos). Sobre a ocasião, Musk escreveu se sentir “honrado” e concordou com o comentário nas redes sociais: “Meu terno é trágico”.

Publicado em VEJA de 13 de julho de 2022, edição nº 2797