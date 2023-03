O terno ‘rosa balé’ de The Rock para abalar masculinidade frágil no Oscar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

É para abalar os alicerces da masculinidade frágil. The Rock foi ao Oscar, neste domingo, 12, disposto a abalar as estruturas – e regras de etiqueta de smoking preto-básico aos homens. Vestindo um blazer que apelidou de “tons de rosa balé”, quase salmão, o ator famoso pela franquia de Velozes e Furiosos, atraiu todos os flashes com um look nada básico, nada óbvio.

Horas antes, ele postou nas redes sociais seu treino na academia – sem deixar de expor sua “ternura”. Na legenda, disse: “Balanço minha cabeça em descrença quando penso na jornada que levou para chegar aqui. Quando invadi Hollywood pela primeira vez, não havia um plano para seguir para o lutador profissional meio samoano, meio negro com um pouco de talento e uma ética de trabalho maluca. Garra e gratidão. Eu amo fazer filmes e sempre será uma das maiores paixões da minha vida. Então, na maior noite da nossa indústria, é uma honra absoluta pisar no palco do Oscar e entregar flores para outros artistas e colegas apaixonados”.